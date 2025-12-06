Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

En Tanzanie, la police interdit la manifestation prévue le 9 décembre

Des manifestants descendent dans les rues d'Arusha, en Tanzanie, le jeudi 30 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Tanzanie

La police tanzanienne a interdit, ce vendredi soir, toute manifestation prévue le 9 décembre , la jugeant illégale.

Dans un communiqué, son porte-parole David Misime a expliqué que les appels à manifester, relayés sur les réseaux sociaux, n'avaient fait l'objet « d'aucune notification officielle » de la part d'organisateurs identifiables. « Compte tenu des tactiques illégales constatées » , les autorités estiment que le rassemblement « ne remplit plus les conditions légales pour être autorisé » .

Cette annonce intervient alors que l'opposition et des ONG dénoncent une répression croissante des voix dissidentes. Selon ces sources, plus de 1 000 personnes auraient été tuées lors de troubles précédents la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan avec plus de 97% des voix les autorités tanzaniennes contestent ces rapports mais se refusent à communiquer leur propre chiffre.

Les organisateurs de la manifestation, qui entendaient protester contre des mesures gouvernementales controversées, n'ont pas encore réagi à cette interdiction.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.