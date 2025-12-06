En Tanzanie, la police interdit la manifestation prévue le 9 décembre

Tanzanie
La police tanzanienne a interdit, ce vendredi soir, toute manifestation prévue le 9 décembre , la jugeant illégale.
Dans un communiqué, son porte-parole David Misime a expliqué que les appels à manifester, relayés sur les réseaux sociaux, n'avaient fait l'objet « d'aucune notification officielle » de la part d'organisateurs identifiables. « Compte tenu des tactiques illégales constatées » , les autorités estiment que le rassemblement « ne remplit plus les conditions légales pour être autorisé » .
Cette annonce intervient alors que l'opposition et des ONG dénoncent une répression croissante des voix dissidentes. Selon ces sources, plus de 1 000 personnes auraient été tuées lors de troubles précédents la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan avec plus de 97% des voix les autorités tanzaniennes contestent ces rapports mais se refusent à communiquer leur propre chiffre.
Les organisateurs de la manifestation, qui entendaient protester contre des mesures gouvernementales controversées, n'ont pas encore réagi à cette interdiction.
