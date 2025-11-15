Tanzanie : une commission d'enquête sur les meurtres commis lors de la crise électorale

La présidente de la Tanzanie a annoncé vendredi que son administration avait formé une commission d'enquête sur les meurtres survenus lors des manifestations électorales du mois dernier, et qu'elle avait ordonné la libération de certains des jeunes arrêtés.

Lors de son premier discours parlementaire depuis l'élection, la présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré vendredi que la commission examinerait les questions qui ont conduit aux troubles et contribuerait aux efforts de réconciliation et de paix que le gouvernement envisageait d'entreprendre. Le chef des droits de l'homme des Nations unies, Volker Türk, avait demandé une enquête sur les meurtres et la dissimulation présumée de preuves.

Les jeunes Tanzaniens ont commencé à manifester le jour des élections, le 29 octobre, pour protester contre l'exclusion des candidats à la présidence des deux principaux partis d'opposition. Le président Hassan a été déclaré vainqueur avec plus de 97 % des voix.

Des centaines de personnes ont été arrêtées au cours des trois jours de manifestations et certaines sont accusées de trahison. La présidente Hassan a déclaré qu'"en tant que mère", elle avait pardonné à ceux qui avaient rejoint les manifestations sous la pression de leurs pairs.

"Pour ceux qui n'ont fait que suivre la vague, qu'ils soient conseillés et relâchés", a-t-elle déclaré.

La Tanzanie accuse des dizaines de personnes de trahison pour des violences liées à des élections contestées

La présidente Hassan a reconnu les demandes du parti d'opposition Chadema selon lesquelles les réformes constitutionnelles sont essentielles à tout dialogue et à toute réconciliation véritables, et elle a déclaré que son administration s'engagerait dans un processus de réforme constitutionnelle au cours de ses 100 premiers jours.

Le parti Chadema a demandé des réformes constitutionnelles et a été empêché de participer aux dernières élections après avoir exigé des réformes électorales de base avant le scrutin.

Le chef du parti Chadema, Tundu Lissu, est toujours en prison et fait l'objet d'accusations de trahison, et son procès n'a pas encore repris à la suite des manifestations électorales. Son adjoint, John Heche, a été arrêté le jour des élections et relâché trois semaines plus tard.