L’Afrique, nouveau moteur de l’export chinois

En 2025, l’Afrique s’impose comme un marché stratégique pour la Chine. Sur les huit premiers mois, les exportations chinoises vers le continent ont atteint 140,8 milliards de dollars, en hausse de près de 25 % par rapport à 2024.

Dans le même temps, les importations africaines vers la Chine progressent beaucoup plus modestement, à 81,3 milliards de dollars, accentuant un déséquilibre commercial structurel.

Cette dynamique traduit un repositionnement stratégique : face au ralentissement de ses ventes vers les États‑Unis, la Chine se tourne vers l’Afrique, dont l’industrialisation exige machines, matériel électrique, véhicules et navires. Les contrats dans le BTP et les infrastructures s’envolent, tout comme la demande en solutions énergétiques, notamment panneaux solaires et batteries au lithium, indispensables à la transition énergétique du continent.

Pékin a également renforcé son attractivité en ouvrant son marché à certains produits africains et en accordant des exemptions de droits de douane à 53 pays, faisant de l’Afrique un partenaire privilégié face aux tensions commerciales avec Washington.

Mais ce boom comporte des risques. L’Afrique reste majoritairement exportatrice de matières premières et importatrice de produits manufacturés chinois, creusant une dépendance structurelle. Si le continent devient un partenaire incontournable pour Pékin, cette asymétrie risque de peser durablement sur ses économies.