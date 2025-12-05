Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

L’Afrique, nouveau moteur de l’export chinois

Le président chinois Xi Jinping au Grand Hall du Peuple à Pékin, le jeudi 4 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Adek Berry/Pool Photo via AP
By Rédaction Africanews

and Agences

Chine

En 2025, l’Afrique s’impose comme un marché stratégique pour la Chine. Sur les huit premiers mois, les exportations chinoises vers le continent ont atteint 140,8 milliards de dollars, en hausse de près de 25 % par rapport à 2024.

Dans le même temps, les importations africaines vers la Chine progressent beaucoup plus modestement, à 81,3 milliards de dollars, accentuant un déséquilibre commercial structurel.

Cette dynamique traduit un repositionnement stratégique : face au ralentissement de ses ventes vers les États‑Unis, la Chine se tourne vers l’Afrique, dont l’industrialisation exige machines, matériel électrique, véhicules et navires. Les contrats dans le BTP et les infrastructures s’envolent, tout comme la demande en solutions énergétiques, notamment panneaux solaires et batteries au lithium, indispensables à la transition énergétique du continent.

Pékin a également renforcé son attractivité en ouvrant son marché à certains produits africains et en accordant des exemptions de droits de douane à 53 pays, faisant de l’Afrique un partenaire privilégié face aux tensions commerciales avec Washington.

Mais ce boom comporte des risques. L’Afrique reste majoritairement exportatrice de matières premières et importatrice de produits manufacturés chinois, creusant une dépendance structurelle. Si le continent devient un partenaire incontournable pour Pékin, cette asymétrie risque de peser durablement sur ses économies.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.