Kenya : des soldats britanniques visés par une enquête parlementaire

Le prince William, à Laikipia, au Kenya, le 30 septembre 2018.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Kenya

Corruption, fraudes, exploitation sexuelle et même viol, telles sont les accusations portées contre une unité des militaires britanniques au Kenya.

C’est ce que révèle une enquête parlementaire lancée en 2023 et dont les résultats ont été publiés le 25 novembre. La Batuk, c’est l’unité d’entraînement de l’armée britannique au Kenya. Basée dans le Nanyuku dans le centre du pays, depuis 2008, elle dispose de plus de 1000 soldats.

Dans leur enquête, les élus kenyans affirment que lors de leurs exercices, les soldats britanniques auraient blessé des civils et provoqués des dégâts sur le plan environnemental. Evoquant notamment des cas d’explosions des munitions abandonnées. Le tout sous le sceau de la protection accordée à l’unité britannique par un accord de coopération de défense conclu entre Londres et Nairobi qui interroge.

