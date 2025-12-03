Brésil : Rio célèbre la Journée nationale de la samba au sommet du Corcovado

Pour célébrer la Journée nationale de la samba, le traditionnel train du Corcovado s’est transformé en « Train de la Samba ». À bord, des artistes emblématiques ont mêlé rythmes envoûtants et spiritualité lors d’une messe de thanksgiving unique, culminant sous le regard du Christ Rédempteur.

Le père Omar Raposo, recteur du sanctuaire, a salué cet événement comme un symbole de l’enthousiasme pour la culture carioca. « Il y a beaucoup de foi chez notre peuple brésilien. Dans la culture de la samba, on trouve des valeurs, de l’amour, du respect ; c’est là que Dieu se manifeste. Accueillir les sambistes au Corcovado reflète pleinement notre enthousiasme pour la culture carioca », a-t-il déclaré.

Durant la messe, les artistes ont chanté et joué, ponctuant la cérémonie de rythmes envoûtants. La célébration s’est ensuite prolongée au sommet du Corcovado, aux côtés de représentants des écoles de samba les plus traditionnelles de la ville. Parmi eux, Selminha Sorriso, porte-drapeau de l’école Beija-Flor, a partagé son attachement à la portée mémorielle de cet événement : « La samba est ma vie… Célébrer cette journée sous le regard du Christ Rédempteur est une immense joie, pour nous, mais aussi pour nos ancêtres, qui ont tant souffert et ont résisté pour que nous soyons ici aujourd’hui. »

Cette édition marque également le 30ᵉ anniversaire du Train de la Samba, qui relie la gare de Central do Brasil au quartier d’Oswaldo Cruz, l’un des berceaux de la samba moderne, rappelant la richesse et l’histoire de ce patrimoine musical incontournable de Rio.