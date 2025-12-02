Tshisekedi et Kagame attendus à Washington pour conclure l'accord de paix

Les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo sont attendus à Washington jeudi pour conclure un accord de paix signé en juin dernier.

Cet accord doit en principe mettre fin à l'occupation des rebelles de l'AFC-M23 des zones qu'ils occupent dans le Nord-Kivu et Sud Kivu. Kinshasa accuse son voisin de soutenir militairement et financièrement ses hommes armés qui endeuillent l'est de la RDC. Par ailleurs, un accord d'intégration régionale doit être signé dans la foulée, mais les autorités congolaises exigent au préalable des garanties avant un rétablissement de la confiance mutuelle. Entre autres, le respect de sa souveraineté et le retrait des troupes rwandaises de son sol.

Les processus de Doha, de Nairobi ou encore de Luanda ont accouché d'une souris. Reste à savoir si celui de Washington mettra fin au conflit. En attendant, la crise humanitaire et sécuritaire s'aggrave dans cette partie de la République démocratique du Congo et Paul Kagame continue de nier toute implication dans le conflit malgré les rapports des experts onusiens. Le président rwandais a même accusé les autorités congolaises de retarder la signature de cet accord de paix de Washington.

Cet accord de paix ne fait pas l'unanimité. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege a dénoncé une initiative de paix élaborée sans transparence loin des Congolais, sans inclusion et sans véritable volonté de s'attaquer aux causes profondes du conflit. L'est de la RDC région stratégique pour l'approvisionnement et minerais critiques est l'objet de toutes les convoitises.