Est de la RDC : Kagamé et Tshisekedi s'apprêtent à signer un accord paix

C’est le gouvernement congolais qui a annoncé la nouvelle, Félix Tshisekedi se rendra aux États-Unis pour la signature d'un accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagamé, le 4 décembre.

Le document doit permettre le retour à la stabilité dans l’est de la République démocratique du Congo. Jusqu’ici, les autorités congolaises conditionnaient la conclusion de tout accord par le retrait des troupes rwandaises déployées sur leur territoire. Entre 3 000 et 4 000 selon des experts de l’ONU.

Côté rwandais aussi la tendance est à l’optimisme. Même si Paul Kagamé a averti qu'une paix durable dans l’Est du Congo ne peut être obtenue que si "les personnes directement concernées s'engagent à obtenir des résultats".

Kigali et Kinshasa semblent avoir enfin choisi de fumer le calumet de la paix. Une bonne nouvelle pour les populations de l’Est de la RDC ravagée par la guerre qui oppose les forces gouvernementales et plus de 100 groupes armés dont le M23 soutenu par le Rwanda.

Les États-Unis ont mené depuis des mois, des efforts diplomatiques visant à obtenir un accord entre le Rwanda et la RDC.