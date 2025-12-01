MONUSCO : Bintou Keita quitte la RDC avant la fin de son mandat

La cheffe de la mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC a quitté ses fonctions plus tôt que prévu. Bintou Keita a quitté Kinshasa dimanche 30 novembre, mettant fin à près de cinq années à la tête de la MONUSCO.

Selon la mission onusienne, ce départ anticipé initialement prévu pour février 2026 mais finalement avancé à la fin novembre 2025 relève d’une « décision personnelle ».

Ce retrait intervient cependant dans un contexte de fortes tensions autour de la mission. Kinshasa réclame le départ de l’un de ses porte-parole, tandis que l’AFC/M23 accuse la MONUSCO d’être une « entité belligérante vaincue ». De son côté, Kigali considère la mission comme trop proche des autorités congolaises. En succédant à l’Algérienne Leila Zerrougui, Bintou Keita était devenue la deuxième femme, et la première issue d’Afrique subsaharienne, à diriger la MONUSCO. Sous son mandat, les Casques bleus se sont retirés progressivement du Kasaï, du Tanganyika et du Sud-Kivu entre 2021 et 2024. La mission reste désormais déployée au Nord-Kivu et en Ituri.

Avant de prendre la tête de la MONUSCO, Bintou Keita avait été nommée Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix par le Secrétaire général de l’ONU en septembre 2017.