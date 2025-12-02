Bienvenue sur Africanews

Nigeria : démission du ministre de la Défense en pleine crise sécuritaire

Le pays est confronté à une crise sécuritaire majeure.   -  
Sunday Alamba/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Nigéria

Alors que le Nigeria traverse une importante crise sécuritaire, le ministre de la Défense quitte son poste.

L’annonce a été faite par la présidence qui indique que la démission de Mohammed Badaru Abubakar, âgé de 63 ans, est liée à des problèmes de santé. Ce départ intervient toutefois dans un contexte délicat alors que le président Bola Tinubu a déclaré "l'état d'urgence sécuritaire national" la semaine dernière.

Le pays est frappé par une vague d’enlèvements massifs, des centaines de personnes, principalement des écoliers, ont été enlevées dans leurs établissements ou dans des dortoirs ces dernières semaines. Le Nigeria doit aussi faire face à d’autres défis sécuritaires.

Des bandes criminelles sévissent au nord-ouest du pays tandis qu’au nord-est, une insurrection islamiste est en cours. Dans le centre du pays, des litiges et affrontements liés à des terres ont lieu et enfin le sud-est est troublée par les actions des séparatistes.

À cela s'ajoutent les récentes tentatives du président américain Donald Trump de faire passer l'insécurité au Nigeria pour un mouvement de persécution des chrétiens.

