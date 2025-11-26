Nigéria : des parents d'élèves enlevés demandent plus de transparence aux autorités

Plusieurs parents d'élèves enlevés la semaine dernière dans une école catholique du centre-nord du Nigeria ont exprimé leur angoisse face à cet enlèvement, tout en accusant les autorités de les tenir dans l'ignorance des efforts de sauvetage.

« Ce qui m'affecte le plus, c'est que je suis déprimée tous les jours, je n'ai rien à manger, je pleure et je jeûne tous les jours. Ramenez-nous nos enfants, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'aide. », a déclaré Tabita, habitante de Papiri.

Cinq parents ont déclaré que le gouvernement nigérian ne les avait toujours pas informés des efforts de sauvetage, exprimant leur frustration et leur colère croissantes.

Les autorités nigérianes ont déclaré que des hélicoptères et des troupes terrestres avaient été déployés pour assurer la libération des otages restants.

« À l'heure où nous parlons, il est difficile de dormir ou de rester chez nous, même la nuit, il n'y a pas de paix dans nos maisons. Car depuis le jour où l'incident s'est produit jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, des rumeurs circulent sur le retour des ravisseurs. », a expliqué Yahaiya Iliya, habitant de Papiri.

« Certains enfants ont échappé au sort grâce à la volonté de Dieu, mais pas mon fils. On m'a dit qu'il aidait le plus jeune à s'échapper en passant par la clôture, et c'est pendant cette tentative qu'il a été kidnappé. Nous sommes très tristes, surtout moi, car c'est mon dernier fils. », s’est confiée Elizabeth Samuel, habitante de Papiri.

Vendredi, des hommes armés ont attaqué l'école de la communauté isolée de Papiri, dans l'État du Niger, et ont enlevé 303 écoliers et 12 enseignants. Depuis, cinquante élèves ont réussi à s'échapper.