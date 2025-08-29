Le Rwanda et le Mozambique renouvellent leur coopération en matière de sécurité

Rwanda
Le Rwanda et le Mozambique ont signé mercredi, un ‘’accord de paix et de sécurité’’ lors de la visite du président mozambicain Daniel Chapo à Kigali.
Des troupes rwandaises soutiennent depuis juillet 2021 les forces mozambicaines dans leur lutte contre les groupes terroristes à Cabo Delgado. Kigali a déployé environ 1000 militaires et policiers dans la province mozambicaine.
Cabo Delgado est en proie aux attaques terroristes depuis 2017 qui ont mis à mal un important projet gazier de TotalEnergies à Palma. En 2021, une attaque dans la région avait plus de 800 morts
Paul Kagamé a appelé au renforcement des relations entre pays du continent face au terrorisme. Ajoutant que l’extrémisme violent constitue une menace pour l’essor du continent.
