Mozambique : 22 000 personnes ont fui les violences à Cabo Delgado

La crise humanitaire dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, a atteint un nouveau seuil critique : près de 22 000 personnes ont été déplacées en une seule semaine.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a averti de l’aggravation de la situation humanitaire et de l’effondrement d’environ 60% des établissements de santé des districts les plus touchés en raison de l’insécurité, des pillages et des déplacements de personnel.

Cette vague de déplacements, survenue fin septembre, est l’une des plus intenses depuis le début du conflit en 2017.

Plus de 100 000 personnes ont été déracinées rien qu’en 2025, portant le nombre total de personnes déplacées à plus de 1,3 million, dont beaucoup ont été contraintes de fuir à plusieurs reprises.

C’est la première fois que les 17 districts de Cabo Delgado sont directement touchés, a déclaré Xavier Creach, représentant du HCR au Mozambique.

La violence, alimentée par des groupes armés locaux connus sous le nom d’Al-Shabaab, s’est fortement intensifiée cette année, avec plus de 500 incidents recensés jusqu’en août.

Les civils continuent d’être la cible de raids impliquant des meurtres, des enlèvements et des violences sexuelles. Les enfants sont menacés de recrutement forcé, tandis que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables.

Si les agences humanitaires mettent en garde contre l’augmentation des risques de maladies avec le début de la saison des pluies, le HCR est également confronté à de graves déficits de financement.

Le plan d’intervention annuel du secteur de la santé n’est financé qu’à hauteur de 11%, ce qui entraîne de graves pénuries de médicaments essentiels. Le HCR est également confronté à de graves déficits de financement, n’ayant reçu que $66 millions sur les $352 millions nécessaires à ses opérations au Mozambique cette année.

Les acteurs humanitaires continuent d’appeler à une aide internationale urgente pour éviter une nouvelle détérioration de la situation.