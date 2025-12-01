Football : heurts au Brésil après le sacre de Flamengo en Copa Libertadores

Le club brésilien Flamengo a remporté samedi sa quatrième Copa Libertadores, en dominant Palmeiras 1-0 grâce à un but de Danilo.

À Rio de Janeiro, des milliers de supporters s’étaient rassemblés dimanche pour fêter le sacre. Mais le défilé derrière le camion des joueurs a dégénéré : la police a tenté de disperser la foule avec des tirs de balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, provoquant panique et tensions.

Filipe da Silva, supporter touché par une balle en caoutchouc, témoigne : « Dès que le camion des joueurs tourne au coin d’une rue, ils nous traitent comme des criminels alors que nous ne faisons que célébrer un titre. Nous ne voulons nous battre avec personne. Nous sommes juste en train de faire la fête, et regardez ce qu’ils nous font subir. Tant que nous sommes avec le camion des joueurs, les policiers nous traitent encore bien. Mais dès qu’il s’éloigne de nous, tout le monde devient soudainement un “voyou” à leurs yeux. Ils commencent à tirer sur les gens, alors qu’il y a beaucoup d’enfants tout autour. »

Ce succès historique offre au club 24 millions de dollars, une place pour le Mondial des clubs 2029 et la participation à la Recopa contre Lanús, vainqueur de la Copa Sudamericana. Flamengo domine également le championnat brésilien avec 75 points, soit cinq de plus que Palmeiras, à deux journées de la fin. Le club pourrait donc encore vivre d’autres moments de liesse dans les semaines à venir, avec la perspective d’un nouveau succès national.