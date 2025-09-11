Bienvenue sur Africanews

Afrique du Sud : qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby

By Africanews

Springboks

L'Afrique du Sud a obtenu une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine de rugby, qui se déroule en Angleterre jusqu'au 27 septembre.

Malgré une défaite face à la France lors du dernier match de la phase de poule, les Springboks ont décroché leur ticket en battant l’Italie 29-24. Actuellement 12e au classement mondial, elles défieront la Nouvelle-Zélande, l’un des grands favoris du tournoi.

Les rencontres de quarts de finale auront lieu ce week-end, les 13 et 14 septembre.

Samedi, à Sandy Park d’Exeter, la Nouvelle-Zélande affronte l’Afrique du Sud à 14h, suivi à 17h par le match entre le Canada et l’Australie à Ashton Gayte de Bristol.

Dimanche, la France reçoit l’Irlande à Sandy Park, tandis que l’Angleterre, pays organisateur, joue contre l’Écosse à Ashton Gayte.

