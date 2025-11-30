Espagne : manifestation en soutien aux chrétiens du Nigeria

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade du Nigeria à Madrid, samedi, en signe de soutien aux chrétiens kidnappés et attaqués dans ce pays africain.

Un rassemblement organisé après l’enlèvement de plus de 300 élèves d’une école catholique le 21 novembre. Les manifestants appellent à protéger les chrétiens. Selon les autorités scolaires, 50 enfants ont réussi à s'échapper.

"En tant que chrétiens, nous nous levons au nom des chrétiens, nous représentons les chrétiens nigérians. S'il vous plaît, sauvez la vie des chrétiens" , a déclaré Christiana Wariboko, présidente du Conseil national de la jeunesse du Nigeria :

Le président Bola Tinubu, a déclaré l'état d'urgence la semaine dernière, renforçant les forces de police du pays pour lutter contre l'escalade des attaques.

Alors que les manifestants ont sollicité l’implication des organismes internationaux face au drame qui secoue la communauté chrétienne.

"Alors s'il vous plaît, nous demandons à l'organisme international d'intervenir et de faire quelque chose en ce qui concerne les meurtres de chrétiens nigérians", a déclaré Christiana Wariboko.

Le président américain a mis en garde le Nigeria contre une intervention militaire si rien n'était fait pour protéger les chrétiens. Pourtant, les autorités nigérianes affirment que toutes les communautés sont touchées par les exactions des groupes armés.