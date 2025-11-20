Mondial 2026 : la qualification d'Haïti ravive la passion du ballon rond

Au Parc Sainte Thérèse à Port-au-Prince, la qualification des grenadiers pour le mondial américain est encore dans les têtes.

Cet exploit après 52 ans de disette redonne de l'espoir à des jeunes talents dans un pays secoué par l'insécurité et où les infrastructures sportives se détériorent sans l'aide des pouvoirs publics. Le Parc Sainte Thérèse inauguré en 2013 est l'une des plus grandes infrastructures de football en Haïti. Le pays manque cruellement d'autres alternatives sportives pour faire émerger ces disciplines sportives.

Le rêve est permis, mais sans infrastructures la relève risque de ne jamais voir le jour rappelle Jean Marcus Estana, Entraîneur de football : de nombreux sacrifices seront nécessaires pour l'avenir du football en Haïti. Il n'y a pas assez de terrains pour soutenir son développement. Certains jeunes joueurs atteignent les milieux professionnels, mais beaucoup d'écoles (de football) ont été détruites. Je souhaite que l'État prenne ses responsabilités et apporte son soutien aux jeunes.

Malgré les défis liés au manque de financement et une crise sécuritaire persistante, ses jeunes joueurs y croient et continuent de rêver, avec un peu de chance, ils porteront aux aussi le maillot de l'équipe nationale d'Haïti et pourquoi pas disputer une coupe du monde de football dans leur vie.

"Le football est ma passion. Je veux devenir footballeur professionnel et jouer pour l'équipe nationale, aller à la Coupe du monde et la gagner pour mon pays" affirme Lian Tibule, joueur amateur de football. La plupart de ses jeunes footballeurs ont toujours supporté d'autres nations en Coupe du monde, mais au mondial 2026, ils pourront enfin soutenir leur propre équipe nationale et espérer qu'elle aille loin dans le tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet.