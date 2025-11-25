Bienvenue sur Africanews

Football : Idrissa Gueye gifle son coéquipier et prend un rouge

Idrissa Gueye, troisième à droite, joueur d'Everton, reçoit un carton rouge lors du match de Premier League anglaise contre Manchester United, le 24 novembre 2025   -  
By Rédaction Africanews

avec AP

Royaume-Uni

Le milieu de terrain sénégalais d'Everton, Idrissa Gueye, a été expulsé pour avoir giflé son coéquipier Michael Keane lors de la première mi-temps d'un match de Premier League contre Manchester United lundi.

Gueye et Keane se disputaient après que le milieu de terrain ait perdu le ballon, permettant à Bruno Fernandes de Manchester United de tirer au but à la 13e minute, alors que le score était de 0-0 à Old Trafford.

Les coéquipiers se sont retrouvés face à face lorsque Keane a poussé Gueye, qui a réagi en giflant le défenseur au visage avec sa main gauche. L'arbitre Tony Harrington a alors donné un carton rouge à Gueye.

Le gardien de but d'Everton, Jordan Pickford, et l'ailier Iliman Ndiaye sont intervenus pour éloigner Gueye.

Le centre des matchs de Premier League a publié sur X : "La décision de l'arbitre d'infliger un carton rouge à Gueye pour conduite violente a été vérifiée et confirmée par la VAR, l'action étant considérée comme un coup clair au visage de Keane."

Sur cette action, Gueye avait récupéré le ballon dans la surface de réparation d'Everton et l'avait passé dans l'espace, pensant probablement que Keane se déplacerait vers lui. Keane ne l'a pas fait, et le capitaine de Manchester United est intervenu et a tiré le ballon hors du cadre.

Malgré l'expulsion d'un joueur, Everton a remporté le match 1-0. Kiernan Dewsbury-Hall a marqué à la 29e minute.

Idrissa Gueye a présenté ses excuses après le match. "Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à mon coéquipier Michael Keane. J'assume l'entière responsabilité de ma réaction", a déclaré le joueur sénégalais sur son compte Instagram.

"Je présente également mes excuses à mes coéquipiers, au staff, aux supporters et au club. Ce qui s'est passé ne reflète pas qui je ne suis ni les valeurs auxquelles j'adhère", poursuit le Sénégalais dans son message. "Les émotions peuvent être vives, mais rien ne justifie un tel comportement. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus jamais."

