Sécurité mondiale : la conférence d'Interpol examine les nouvelles orientations

Le Maroc a recu pendant quatre jours la conférence d'Interpol à Marrakech pour examiner les nouvelles orientations en matière de sécurité mondiale.

La 93ème session de l’Assemblée générale de l’organisation a abordé notamment la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le démantèlement des centres de fraude, le renforcement des capacités policières mondiales, ou encore la promotion des femmes dans les forces de police.

À une époque où les menaces se multiplient à un rythme que le monde n'est plus en mesure d'absorber et où la criminalité, autrefois phénomène local, est en train de devenir une industrie mondiale complexe, la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol, qui s'est tenue à Marrakech, a confirmé que la sécurité internationale avait besoin d'une nouvelle boussole.

Le discours d'Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sécurité nationale et de la Surveillance territoriale, a servi de pierre angulaire à cette boussole, un discours marqué par la clarté de la vision et la profondeur de l'analyse. Il a souligné la transformation du Maroc en un acteur clé dans l'équation de la sécurité collective.

« Nous avons discuté de questions d'importance stratégique et sécuritaire, du commerce illicite et du crime organisé, ainsi que du rôle de l'État marocain et d'autres États arabes dans ce domaine. En outre, nous avons souligné l'importance de l'échange d'informations et de l'arrestation des personnes impliquées, ainsi que du développement des institutions de sécurité et du renforcement de leurs capacités. », a expliqué Mohamed Dakhmissi, président du Comité des affaires opérationnelles d'Interpol au niveau international.

La tenue de cette conférence internationale au Maroc marque une étape dans la transformation du pays en tant qu’acteur majeur de la sécurité mondiale. La nation étant situé géographiquement au carrefour de trois espaces distincts.

Le pays confirme également la stature du pays aux yeux du monde, un premier essai avant les événements mondiaux sportifs tels que la Coupe d'Afrique 2025 et du Mondial de football 2030.