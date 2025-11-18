France : gracié en Algérie, Boualem Sansal rencontre Emmanuel Macron

Un romancier franco-algérien qui a bénéficié d'une grâce humanitaire la semaine dernière en Algérie après un an d'emprisonnement est rentré mardi en France et a été reçu par le président Emmanuel Macron à l'Élysée, a indiqué le cabinet de ce dernier.

Boualem Sansal, 76 ans, a été libéré la semaine dernière après que le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a accordé une grâce humanitaire en réponse à une demande allemande. Sansal, qui est atteint d'un cancer, s'est d'abord rendu à Berlin, où il a reçu des soins médicaux. Son avocat affirme que son état de santé s'est détérioré.

Emmanuel Macron a exprimé sa gratitude dans une déclaration "à tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible", en particulier au président allemand Frank-Walter Steinmeier, "dont les bons offices ont été décisifs".

L'auteur de 76 ans, dont les œuvres critiquent l'islam, le colonialisme et les dirigeants algériens contemporains, a été arrêté à l'aéroport d'Alger en novembre 2024 à son arrivée de France. Il a été emprisonné pendant un an avant d'être libéré.

Il a été reconnu coupable d'atteinte à l'unité nationale et d'insulte aux institutions publiques et condamné en mars à cinq ans de prison en vertu des lois antiterroristes algériennes.

Le Comité de soutien à Sansal, un groupe de politiciens, d'intellectuels et de militants créé pour demander la libération de Sansal, a salué le retour de l'auteur en France. "Nous adressons nos salutations fraternelles à Boualem et à sa famille, qui ont traversé cette longue épreuve injuste et douloureuse avec courage et dignité", a déclaré le groupe dans un communiqué.

L'affaire Sansal a été un point de friction entre la France et l'Algérie l'année dernière. Macron et d'autres politiciens français ont demandé aux autorités de le libérer. Le Parlement européen a adopté une résolution condamnant son arrestation. Des collègues écrivains, dont Kamel Daoud, Salman Rushdie et PEN International, ont publié des lettres ouvertes demandant sa libération.

C'est finalement un appel de l'Allemagne qui a poussé Tebboune à agir. Deux jours après que Steinmeier ait demandé la grâce de Sansal, invoquant son âge et ses problèmes de santé, Tebboune a invoqué des raisons humanitaires et la demande de l'Allemagne pour accorder cette grâce.