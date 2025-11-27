USA : Apple accusé d'usage présumé de minerais liés au conflit en RDC

Un groupe de défense américain a déposé une plainte à Washington accusant Apple (AAPL.O) d'utiliser des minerais liés à des conflits et à des violations des droits humains en République démocratique du Congo et au Rwanda, malgré les dénégations du fabricant d'iPhone.

International Rights Advocates (IRAdvocates) avait déjà intenté un procès contre des entreprises technologiques telles que Tesla (TSLA.O), ouvre un nouvel onglet, Apple et d'autres sociétés au sujet de l'approvisionnement en cobalt, mais les tribunaux américains ont rejeté cette affaire l'année dernière.

Les procureurs français ont également abandonné en décembre les poursuites engagées par le Congo contre les filiales d'Apple pour des faits liés aux minerais de conflit, invoquant un manque de preuves. Une plainte pénale similaire déposée en Belgique fait toujours l'objet d'une enquête.

Apple a nié toute malversation en réponse aux poursuites judiciaires engagées par le Congo, affirmant avoir demandé à ses fournisseurs de cesser de s'approvisionner en matières premières au Congo et au Rwanda voisin.

Apple a déclaré mercredi qu'elle « conteste fermement » les dernières allégations selon lesquelles l'entreprise tirerait profit du travail forcé et des pratiques minières dangereuses en Afrique, qualifiant ces accusations de « sans fondement ».

Un porte-parole d'Apple a déclaré que 99 % du cobalt utilisé dans les batteries conçues par Apple provenait de sources recyclées, ce qui souligne la volonté de l'entreprise de réduire sa dépendance vis-à-vis des matériaux extraits.

Il a ajouté qu'avec l'escalade du conflit dans l'est du Congo en 2024, la société avait demandé à ses fournisseurs de cesser de s'approvisionner en matériaux au Congo et au Rwanda.

Le code de conduite des fournisseurs d'Apple applique « les normes d'approvisionnement les plus strictes du secteur » et s'engage à maintenir la transparence dans ses rapports publics, a ajouté le porte-parole.

IRAdvocates, une organisation à but non lucratif basée à Washington qui tente d'utiliser les poursuites judiciaires pour mettre fin aux violations des droits humains, a déclaré dans la plainte déposée mardi devant la Cour supérieure du district de Columbia que la chaîne d'approvisionnement d'Apple comprenait toujours du cobalt, de l'étain, du tantale et du tungstène liés au travail des enfants et au travail forcé, ainsi qu'à des groupes armés au Congo et au Rwanda.

LE CONGO EST UNE SOURCE MAJEURE DE COBALT, D'ÉTAIN ET DE TUNGSTÈNE

Le procès vise à obtenir une décision du tribunal déclarant que le comportement d'Apple enfreint la loi sur la protection des consommateurs, une injonction visant à mettre fin à des pratiques commerciales trompeuses présumées et le remboursement des frais juridiques, mais ne demande pas de dommages-intérêts ni de certification de recours collectif.

La plainte allègue que trois fonderies chinoises - Ningxia Orient, JiuJiang JinXin et Jiujiang Tanbre - ont traité du minerai métallique de columbite-tantalite, ou coltan, qui, selon les enquêteurs de l'ONU et de Global Witness, aurait été introduit clandestinement au Rwanda après que des groupes armés se soient emparés de mines dans l'est du Congo. La plainte établit un lien entre ce minerai et la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Une étude de l'université de Nottingham publiée cette année a révélé l'existence de travail forcé et de travail des enfants sur des sites congolais liés à des fournisseurs d'Apple, selon la plainte.

Ningxia Orient, JiuJiang JinXin et Jiujiang Tanbre n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Congo, qui fournit environ 70 % du cobalt mondial et des volumes importants d'étain, de tantale et de tungstène - utilisés dans les téléphones, les batteries et les ordinateurs - n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le Rwanda n'a pas non plus immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Apple a nié à plusieurs reprises s'approvisionner en minerais provenant de zones de conflit ou recourir au travail forcé, en invoquant des audits et son code de conduite des fournisseurs. En décembre, la société a déclaré qu'il n'existait « aucune base raisonnable » pour conclure que des fonderies ou des raffineries de sa chaîne d'approvisionnement finançaient des groupes armés au Congo ou dans les pays voisins.

Les autorités congolaises affirment que les groupes armés de l'est du Congo utilisent les profits tirés des minerais pour financer le conflit qui a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes. Elles ont renforcé les contrôles sur les minerais afin de couper les vivres aux groupes armés, ce qui a réduit l'offre mondiale.

Apple affirme que 76 % du cobalt utilisé dans ses appareils a été recyclé en 2024, mais le procès intenté par l'IRAdvocates allègue que sa méthode de comptabilisation permet de mélanger le cobalt avec du minerai provenant de zones de conflit.