La RDC accuse Apple de "tromperie" et de "crimes de guerre"

La République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple France et Belgique.

Le pays d'Afrique centrale accuse les filiales françaises et belges de recel de différents crimes, incluant des crimes de guerre, de blanchiment, de faux, d’usage de faux et de tromperie. Apple est accusé d'utiliser dans ses appareils des minerais de sang issus de contrebande à savoir l'étain, le tungstène, le tantale et l'or.

Cette plainte est l'aboutissement d'un long bras de fer entre l'Etat congolais et l'entreprise américaine. Le communiqué publié ce mardi par les avocats de la RDC précise donc que l'objectif de la plainte est de confronter les individus et les entreprises impliqués dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles et des minerais pillés en RDC.

En avril dernier, la RDC avait mis en demeure Apple, le groupe américain nie utiliser des minerais issus d'exploitation illégale. Quant au Rwanda accusé de fournir ses minerais de contrebande, le pays rejette les accusations