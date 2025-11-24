Bienvenue sur Africanews

Guinée-Bissau : dépouillement en cours après le double scrutin

Une femme vote lors des élections présidentielles et législatives, à Bissau, en Guinée-Bissau, le dimanche 23 novembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Guinée-Bissau

En Guinée-Bissau, plus de 960 000 électeurs étaient attendus ce dimanche 23 novembre pour un double scrutin présidentiel et législatif. Ce vote intervient après la dissolution du Parlement en 2023, dans un contexte de tensions politiques persistantes.

Les élections, initialement prévues pour 2024 et reportées par le président pour des raisons de sécurité, ont été marquées par l’exclusion du PAIGC, le parti historique de l’indépendance et de la démocratisation, dont le leader Domingos Simões Pereira a été écarté par décision de la Cour suprême.

Le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, ancien général, brigue un second mandat. Son principal rival est Fernando Dias da Costa, soutenu par l’opposition.

Le scrutin s’est déroulé dans le calme, selon les observateurs, malgré la complexité logistique liée au double vote. Le dépouillement des bulletins a commencé immédiatement après la fermeture des bureaux.

Selon les analystes, la course entre Embaló et Dias reste serrée. Les résultats provisoires officiels sont attendus au plus tard jeudi 27 novembre, et un second tour pourrait être organisé le 21 décembre si aucun candidat n’atteint la majorité absolue.

Cette élection constitue un test majeur pour la stabilité politique du pays, déjà marqué par plusieurs coups d’État et des tensions institutionnelles récurrentes.

