L'Église catholique plébiscite le mariage monogame

Elle était attendue, la position de l'Église catholique sur la polygamie. Le pape Léon XIV a tranché, les catholiques ne devraient épouser qu'une seule personne dans leur vie.

La question soulevée par des Évêques dans un document intitulé : une seule chair : éloge de la monogamie, a été approuvée par le souverain pontife. Il souligne en substance que seuls deux êtres peuvent se donner pleinement et entièrement à l'autre.

Les discussions sur la polygamie avaient été soulevées par les évêques africains qui se sont régulièrement plaints de la pratique répandue de la polygamie parmi leurs fidèles et ont demandé des conseils au Vatican.

Le texte affirme que la monogamie n'est pas une limitation, mais la possibilité d'un amour qui s'ouvre à l'éternité.

La note doctrinale du dicastère pour la Doctrine de la foi constate la montée du polyamour en Occident, des formes publiques d'unions, non-monogames.

Pour l'Église catholique, le mariage repose le librement consentement des époux. Destinée principalement aux évêques, cette note vise à aider les jeunes, les fiancés et les époux à saisir le mariage chrétien.