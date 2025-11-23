Sommet du G20 : l'absence remarquée des États-Unis de la photo officielle

Les dirigeants mondiaux du Groupe des 20 économies riches et en développement ont posé samedi pour une photo lors du sommet qui se tient en Afrique du Sud.

Cette photo a été prise après qu'ils aient adopté une déclaration au début de leur sommet, malgré l'opposition des États-Unis, qui boycottent les deux jours de discussions en raison d'un différend diplomatique avec le pays hôte.

Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, a déclaré qu'une déclaration des dirigeants avait été adoptée à l'unanimité par les autres membres au début des discussions à Johannesburg.

Les déclarations sont généralement adoptées à la fin des sommets du G20. Aucun détail n'a été donné sur le contenu de la déclaration, mais l'Afrique du Sud l'a présentée comme une victoire pour le premier sommet du G20 organisé en Afrique et pour son objectif de placer les problèmes touchant particulièrement les pays pauvres en tête de l'ordre du jour.

Le sommet a été éclipsé par le boycott américain ordonné par le président Donald Trump et les États-Unis ont fait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle n'adopte pas de déclaration des dirigeants en l'absence d'une délégation américaine, ont déclaré des responsables sud-africains.