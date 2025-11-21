Sommet du G20 : le Premier ministre britannique accueilli à Johannesburg

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a été accueilli ce vendredi matin à Johannesburg par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à la veille du sommet du G20.

Un déplacement qui intervient quelques jours avant la présentation du budget, qui devrait entraîner une hausse des impôts. Keir Starmer a pourtant déclaré qu’il était important pour lui d’être présent. En marge de la rencontre des grandes puissances, le Premier ministre prévoit de promouvoir son soutien à l'Ukraine et conclure des accords commerciaux. Des contrats d'une valeur de 400 millions de livres sterling pour des trains, des avions et des sous-marins pourraient être conclus.

Mais le sommet des 22 et 23 novembre pourrait être éclipsé par le boycott du président américain suite aux allégations largement rejetées selon lesquelles les Blancs seraient persécutés en Afrique du Sud.

Le président sud-africain, Ramaphosa, a évoqué jeudi la possibilité d'un changement d'avis concernant la participation des États-Unis, mais ces affirmations ont ensuite été démenties par la Maison Blanche.

Pour l’Afrique du Sud, l’objectif de ce moment reste le même : faire avancer les questions qui touchent les pays pauvres, telles que l'impact du changement climatique, le coût de la transition vers l'énergie verte et la spirale de la dette souveraine.

Le dirigeant chinois Xi Jinping ne sera pas non plus présent, car il réduit ses déplacements internationaux, ce qui signifie que les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales ne participeront pas à une réunion destinée à rassembler les pays développés et en développement afin de s'attaquer aux problèmes les plus urgents du monde.

Le G20 est un groupe de 19 pays qui comprend les économies les plus riches et les plus développées du monde. L'Union européenne et l'Union africaine, qui ont rejoint le groupe en 2023, en sont également membres, ce qui en fait un groupe de 21 pays.