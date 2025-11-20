Sommet du G20 en Afrique du Sud: les États-Unis prendront-ils part à la rencontre ?

Les États-Unis vont-ils participer au sommet du G20 en Afrique du Sud ? À deux jours de l'événement, la situation semble confuse.

Depuis plusieurs semaines, Washington annonce vouloir boycotter cette rencontre des grandes puissances. Pourtant ce jeudi, en début de journée, le président sud-africain assurait que les États-Unis auraient changé d’avis.

S’adressant à la presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a tenu à clarifier la situation, déclarant que les États-Unis n'avaient pas changé leur position concernant le boycott du G20 en Afrique du Sud.

Si le pays ne prévoit pas de prendre part aux discussions du sommet, un représentant diplomatique sera présent à la cérémonie de passation de pouvoir à la fin de l'événement, afin de reconnaître que le G20 de l'année prochaine sera organisé par les États-Unis.

Pour justifier cette décision, le président américain Donald Trump affirme que l'Afrique du Sud persécuterait les agriculteurs blancs afrikaners, minoritaires dans le pays. Des déclarations largement réfutées par les autorités sud-africaines.