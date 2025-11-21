La Mexicaine Fátima Bosch élue Miss Univers, la Côte d'Ivoire en 4e place

La beauté à l’échelle planétaire a sa reine. La mexicaine Fátima Bosch Fernández 25 ans, a été couronnée Miss Univers 2025 vendredi.

Une victoire au goût de revanche pour la mexicaine ciblée par de critiques publiques d’un animateur thaïlandais. C’était pendant la présentation candidates de la 74 e édition du Concours Miss Univers. Suscitant une vague d’indignations jusqu’au sommet de l’Etat au Mexique.

"J'aimerais qu'ils se souviennent de moi comme d'une personne qui a changé un peu le prototype de ce qu'est une Miss Univers, et d'une vraie personne qui donne du cœur (inaudible)", a déclaré Miss Univers.

Elle a également rendu hommage au concours Miss Univers, le décrivant comme "une plateforme forte parce qu'elle offre l'espace que les femmes recherchent pour s'exprimer". Fátima Bosch Fernández a étudié la mode au Mexique et en Italie

L’Ivoirienne Olivia Yacé 27 ans, a occupé la quatrième place du concours.

Un exemple de faux pas mineur - littéralement - s'est produit mercredi lorsque Miss Univers Jamaïque, Gabrielle Henry, est tombée de la scène pendant le concours de la robe du soir.