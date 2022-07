"Wakanda Forever" : un Black Panther en hommage à Chadwick Boseman

La sortie de "Wakanda Forever", la suite du film Black Panther a été annoncée lors du festival international Comic-Con aux Etats-Unis.

A l’occasion de cet événement annuel prisé par les fans de bandes dessinées, les studios Marvel studios ont donné un aperçu de leurs prochains films et séries télévisées. Le deuxième volet du film à succès Black Panther en fait partie.

Certains de ses acteurs étaient présents à San Diego pour parler de leur expérience de tournage et l’enjeu de ces films.

"Je me suis lancé en essayant de gérer mes attentes, parce que la chose vraiment puissante de Black Panther one, c'est qu'il était si spécial, c'était un si grand moment décisif qu'il ne peut pas être recréé. Alors je me suis dit +n'attendons pas Black Panther one.+" a ditWinston Duke, alias M'Baku dans "Black Panther : Wakanda Forever".

"Je pense que nous comprenons tous à quel point ce projet, qui arrive à ce moment précis, est nécessaire et spécial, pour diverses raisons, et quand on pense aux gens, aux esprits, aux talents, qui se réunissent pour raconter cette histoire, c'est absolument une expérience spirituelle." a expliquéDominique Thorne, interprète de Riri dans "Black Panther : Wakanda Forever".

Tournée après la mort de l’acteur Chadwick Boseman, qui interprétait le héro Black Panther, cette suite révèle déjà dans sa bande annonce, un opus chargé d’émotions.

Le réalisateur Ryan Coogler ayant voulu rendre hommage à l’acteur décédé le 28 août 2020.

"Eh bien, il a été un modèle depuis le premier jour. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus en 2015, vous savez, c'était quelqu'un qui était extrêmement positif et déterminé et comme discipliné. Donc, quand nous avons travaillé sur le premier film, nous avons eu un sentiment de l'importance d'être fidèle à ces histoires et de donner tout ce que nous avons. Rien n'a changé. Et surtout maintenant qu'il n'est pas avec nous, je le sens toujours. Oui, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à lui. Et chaque fois que j'entends "Black Panther", je pense à lui. Et c'est bien." s'est confiéeFlorence Kasumba, acteur, sur la défunte star du premier film "Black Panther", Chadwick Boseman.

Le Comic-con a également permis d’annoncer les sorties prochaines de Guardians of the Galaxy et Ant-Man.

La sortie de "Wakanda Forever" est prévue pour novembre 2022.