Chadwick Boseman, sa dernière dans Blues de Ma Rainey

Netflix a dévoilé cette semaine Blues de Ma Rainey, une adaptation de la pièce de théâtre de Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson dans laquelle, Chadwick Boseman, le super héros Marvel, décédé le 28 août dernier, incarne un trompettiste levee, fougueux, et pleins d'ambitions .

Boseman traîne un lourd passé, qui finit par le rendre instable, un rôle dans lequel, il s'affirme devant la talentueuse Viola Davis.

"J_e veux dire, en y repensant, vous savez, certaines choses ont un sens : vous savez, comment ses coiffeurs et ses maquilleurs priaient toujours pour lui et Comme il était tout le temps fatigué, vous savez, ce genre de choses vous sautent aux yeux, mais rien d'autre. Rien dans la vie de Chadwick ne vous faisait penser qu'il était mourant. C'est un homme qui n'a fait que vivre. Et il a vécu d'une manière que beaucoup de gens n'y pensent pas. Il a exploité chaque moment"_, explique Viola Davis.

Aux côtés de Chadwick Boseman et Viola Davis, la prestation de Coleman Domingo, un acteur de plus en plus incontournable qui se souvient des dernières scènes de Boseman.

"Il l'a fait comme si c'était son dernier film. Je pense que nous aurions tous voulu savoir que notre dernier film était le meilleur, que nous avons tout donné. Et je sais qu'il l'a fait. Nous en avons tous été témoins. Nous avons vu qu'il n'arrêtait pas d'étudier, d'apprendre et de répéter. George disait coupez", et on entendait toujours le son de la trompette. Il continuait quand même, et il en demandait toujours une dernière. Une autre prise. Et c'était un message puissant et puissant. Et je m'en souviens très bien. Et je me souviens de tant de rires et de tant de fraternité. Et je me souviens de tant, je ne sais pas, tant d'amour dans la pièce.

Boseman Chadwick recevra peut-être à titre posthume un oscar pour son rôle dans, Le Blues de Ma Rainey, un film qui met en lumière une véritable injustice dans le monde en général et dans l’univers de la musique en particulier.