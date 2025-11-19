Présidentielle en Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló en grand favori

Le président sortant bissau-guinéen en lice pour un second mandat. Pour le scrutin de ce dimanche, Umaro Sissoco Embaló part grand favori.

Pourtant le bilan de son premier mandat est mitigé. Malgré un taux de croissance économique d’environ 5%, son mandat a été marqué par un report des élections, la dissolution du parlement et plusieurs tentatives de coup d'État.

L'Institut d'études de sécurité estime que le scrutin du 23 novembre pourrait être déstabilisé à cause notamment de l'exclusion du principal candidat de l'opposition. Domingos Simões Pereira, et son parti historique, le PAIGC, ont été exclus de la course officiellement en raison d'un dépôt tardif de leur candidature.

Umaro Sissoco Embaló se trouvera donc face à 11 candidats, dont l'ex-président José Mario Vaz, qui a dirigé le pays de 2014 à 2020, et l'opposant Fernando Dias.

Ce dimanche, 860 000 électeurs sont attendus aux urnes pour élire le président pour un mandat de cinq ans. Ils éliront également leurs 102 députés dans le cadre des élections législatives qui auront lieu le même jour.

La Guinée-Bissau, qui compte 2,2 millions d'habitants, figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Près de 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté.