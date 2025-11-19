Interpol : 9 arrestations en Afrique de l'Ouest liées au terrorisme

Une opération de sécurité frontalière coordonnée par INTERPOL en Afrique de l'Ouest a permis de procéder à 62 arrestations et de saisir d'importantes quantités de munitions et d'explosifs, d'armes à feu, de stupéfiants, de médicaments contrefaits et de véhicules volés.

L'opération Screen West Africa 2025 (juillet-octobre) a réuni les services chargés de l'application de la loi de 12 pays d'Afrique de l'Ouest afin de renforcer la sécurité aux frontières, de traquer les personnes liées au terrorisme et de démanteler les réseaux criminels transnationaux. Les agents en première ligne aux frontières terrestres, aériennes et maritimes ont utilisé les appareils mobiles d'INTERPOL et d'autres systèmes pour accéder aux vastes bases de données mondiales de l'organisation, effectuant au total 1,7 million de vérifications en temps réel, contre 1,3 million en 2024.

Les notices INTERPOL ont conduit à l'arrestation de terroristes présumés

Au total, l'opération Screen West Africa 2025 a permis l'arrestation de neuf personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le terrorisme. Elle a également généré près de 250 "résultats positifs" dans les bases de données d'INTERPOL, dont sept liés à des notices rouges et neuf liés à des notices bleues mentionnant des activités terroristes.

Attentats terroristes

Parmi les succès les plus notables de l'opération figurent les arrestations au Burkina Faso de deux individus recherchés par les autorités policières et faisant l'objet de notices bleues émises par la Côte d'Ivoire, qui étaient impliqués dans des attentats terroristes perpétrés par le groupe terroriste JNIM, affilié à Al-Qaida, qui ont tué plus de dix membres des forces de sécurité en Côte d'Ivoire en 2020.

Les notices bleues sont des demandes émanant des pays membres d'INTERPOL visant à recueillir des informations supplémentaires sur l'identité, la localisation ou les activités d'une personne dans le cadre d'une enquête criminelle. Ces arrestations permettront aux forces de l'ordre de poursuivre leur enquête sur cette attaque meurtrière.

Les agents burkinabés ont également arrêté une troisième personne connue pour ses liens avec le terrorisme, qui faisait également l'objet d'une notice bleue publiée par le Togo en 2024 dans le cadre de FIRST (Facial, Imaging, Recognition, Searching and Tracking), une autre opération d'INTERPOL menée en Afrique de l'Ouest et visant à identifier des terroristes présumés et à demander des notices bleues de suivi.

Traite des êtres humains

En Mauritanie, six personnes ont été arrêtées pour leurs liens présumés avec une attaque terroriste. La Mauritanie a demandé la publication de notices bleues afin d'obtenir plus d'informations sur ces suspects. Au Ghana, des agents ont également pu libérer 21 victimes de la traite des êtres humains qui étaient détenues au Nigeria et exploitées dans le cadre d'escroqueries.

L'opération comprenait également des contrôles dans les ports et les eaux territoriales. INTERPOL a alerté les pays participants au sujet des navires recourant à des pratiques frauduleuses, telles que la falsification d'identité, les opérations dites "clandestines", dans le cadre desquelles les navires désactivent délibérément leurs systèmes d'identification, et les changements fréquents de pavillon, ou "flag hopping".

Les saisies opérationnelles comprenaient :

17 caches d'armes et de munitions

Des explosifs, notamment de la dynamite et des détonateurs

136 véhicules volés

731 kg de cannabis

Des médicaments contrefaits, notamment des comprimés antidouleur opioïdes de marque contrefaits

De la monnaie contrefaite et des documents frauduleux

Le produit de la vente de bon nombre de ces articles peut être utilisé pour financer le terrorisme ou des activités criminelles organisées.