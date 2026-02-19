INTERPOL : plus de 650 cybercriminels arrêtés dans 16 pays africains

La police de 16 pays africains a arrêté plus de 650 cybercriminels présumés et saisi plus de 4,3 millions de dollars dans le cadre d’une vaste opération internationale contre les arnaques en ligne.

Baptisée Operation Red Card 2.0, l’opération a été menée par INTERPOL entre décembre 2025 et fin janvier 2026. Elle visait des réseaux criminels impliqués dans des fraudes à l’investissement en ligne, des arnaques au mobile money et de fausses applications de prêt, ayant fait des milliers de victimes en Afrique et à l’international.

Des pertes estimées à 45 millions de dollars

Selon les enquêteurs, ces réseaux seraient liés à plus de 45 millions de dollars de pertes financières à l’échelle mondiale. En huit semaines, les autorités ont identifié au moins 1 247 victimes, saisi plus de 2 300 appareils électroniques et fermé plus de 1 400 sites web, serveurs et adresses internet malveillants.

Plusieurs interpellations concernent des escroqueries à haut rendement. Les fraudeurs utilisaient les réseaux sociaux et des applications de messagerie pour promouvoir de faux placements, appuyés par des témoignages fabriqués et de faux tableaux de bord montrant des gains fictifs. Les victimes étaient ensuite empêchées de retirer leur argent.

Des réseaux démantelés en Côte d’Ivoire et au Nigeria

En Côte d’Ivoire, la police a démantelé un réseau spécialisé dans les faux prêts mobiles. Des applications frauduleuses promettaient des crédits rapides, tout en imposant des frais cachés, en harcelant les emprunteurs et en collectant illégalement leurs données personnelles et financières.

Au Nigeria, plusieurs membres d’un groupe cybercriminel ont été arrêtés. Ils sont accusés d’avoir infiltré le système interne d’un grand opérateur télécom grâce à des identifiants volés, afin de détourner du crédit téléphonique et des forfaits internet revendus ensuite à des fins lucratives.

INTERPOL souligne que cette opération illustre l’ampleur croissante de la cybercriminalité organisée et la nécessité d’une coopération internationale accrue pour lutter contre des réseaux opérant au-delà des frontières.

Les enquêtes se poursuivent dans plusieurs pays impliqués.