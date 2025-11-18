Nigéria : l'État Islamique revendique la mort d'un général, l'armée dément

Des militants de la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique ont déclaré lundi avoir capturé et exécuté un général de brigade nigérian, une affirmation que l'armée nigériane a démentie.

Selon un communiqué de l'agence de presse Al Amaq, affiliée au groupe État islamique, le général de brigade M. Uba a été tué après avoir été capturé lors d'une patrouille près de Wajiroko, dans l'État nigérian de Borno.

Samedi, l'armée nigériane a démenti la capture du général Uba, déclarant sur les réseaux sociaux que "le quartier général de l'armée souhaite également démentir les fausses informations qui circulent sur certaines plateformes médiatiques en ligne, alléguant l'enlèvement du commandant de brigade".

Dans son communiqué, le groupe militant a qualifié ce démenti de "mensonge éhonté".

La Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (ISWAP) est l'une des deux principales branches de Boko Haram qui ont connu une résurgence ces dernières années.

Le groupe est devenu tristement célèbre pour avoir pris pour cible des positions militaires, ayant envahi l'armée à au moins 15 reprises cette année, tuant des soldats et volant des armes, selon un décompte de l'Associated Press, des experts et des rapports de sécurité.

En mai, l'ISWAP a frappé des avant-postes à Gajibo, Buni Gari, Marte, Izge et Rann et a lancé un assaut contre la base conjointe Nigeria-Cameroun à Wulgo et Soueram au Cameroun. D'autres attaques ont eu lieu cette année, notamment à Malam Fatori, Goniri, Sabon Gari, Wajiroko et Monguno. Le groupe attaque souvent la nuit.

L'autre faction, Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, ou JAS, recourt de plus en plus souvent à des attaques contre des civils et des personnes soupçonnées de collaboration, et prospère grâce à des vols et des enlèvements contre rançon.

Wassim Nasr, spécialiste du Sahel et chercheur principal au groupe de réflexion sur la sécurité Soufan Center, a déclaré à l'Associated Press que "l'assassinat du général est un nouveau rappel que la guerre fait toujours rage avec l'ISWAP et que l'armée nigériane continue d'investir des ressources précieuses dans la bataille".

Le Nigeria lutte depuis des années contre Boko Haram et d'autres groupes armés, frappant et tuant parfois des civils lors d'attaques aériennes destinées à des militants. L'armée a également mené des frappes aériennes et des opérations spéciales visant les repaires des gangs armés.