Au Nigéria, une écolière a échappé à la vigilance de ses ravisseurs et à pu s’enfuir quelques heures après avoir été kidnappée.

Les faits se sont déroulés dans l'État de Kebbi, dans le nord-ouest du pays. 25 jeunes filles ont été enlevés dans le dortoir de l'école secondaire publique pour filles dans lequel elle se trouvait. Parmi elle, une seule a pu fuir et rentrer directement à son domicile.

Une autre élève, qui ne figurait pas parmi les 25 enlèvements confirmés, s'est également échappée dans les minutes qui ont suivi l'attaque.

Les enlèvements massifs dans les écoles ne sont pas rares dans le nord du Nigeria, où opèrent des dizaines de gangs armés composés principalement de bergers nomades et, plus récemment, de djihadistes. Selon les analystes, les écoles sont souvent prises pour cible par les gangs afin d'attirer davantage l'attention.

Les forces de sécurité ont quant à elles intensifié leurs efforts pour secourir les victimes. Pour l’heure, aucun groupe n'a revendiqué ces enlèvements.

Les analystes et les habitants attribuent l'insécurité à la corruption qui limite l'approvisionnement en armes des forces de sécurité.