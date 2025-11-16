L’Iran mise sur l’ensemencement des nuages pour lutter contre la sécheresse

Face à l’une des pires sécheresses depuis plusieurs décennies, l’Iran a lancé des opérations d’ensemencement des nuages pour provoquer artificiellement des précipitations, ont rapporté dimanche les médias d’État.

Selon l’agence de presse officielle IRNA, un premier vol d’ensemencement a été effectué dans le bassin du lac d’Ourmia, situé dans le nord-ouest du pays. Ce lac, le plus grand d’Iran, a considérablement rétréci ces dernières années en raison du manque d’eau. D’autres opérations sont prévues dans les provinces d’Azerbaïdjan oriental et occidental.

L’ensemencement des nuages consiste à disperser dans l’atmosphère des particules, notamment d’iodure d’argent, afin de favoriser la formation de précipitations. L’année dernière, l’Iran avait annoncé avoir développé sa propre technologie pour cette technique.

Le pays, en grande partie aride, souffre de sécheresses chroniques et de vagues de chaleur, qui devraient s’aggraver avec le changement climatique. Selon le service météorologique national, cité par IRNA, les précipitations enregistrées cette année sont inférieures de 89 % au taux moyen à long terme, et la moitié des provinces n’a pas reçu de pluie depuis plusieurs mois. Dans la capitale, Téhéran, les précipitations n’ont jamais été aussi faibles depuis un siècle, et les niveaux d’eau des réservoirs sont historiquement bas.

Malgré cette situation critique, quelques signes de précipitations ont été observés samedi : de la pluie est tombée dans plusieurs localités de l’ouest et du nord-ouest, et de premières chutes de neige ont été signalées sur le massif de l’Elbourz et la station de ski de Tochal, au nord de Téhéran.

Au début du mois, le président Masoud Pezeshkian avait mis en garde sur le risque d’une évacuation de la capitale en cas d’absence de pluie avant l’hiver. Le gouvernement a précisé qu’il s’agissait d’une mise en garde pour alerter la population sur la gravité de la situation.

D’autres pays de la région, notamment les Émirats arabes unis, recourent également à l’ensemencement des nuages pour produire artificiellement de la pluie. L’opération iranienne s’inscrit dans une stratégie plus large visant à sécuriser les ressources en eau face à la sécheresse et au changement climatique.