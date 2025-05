Nigeria : la sécheresse plombe l'agriculture dans le nord-ouest

Le Nigeria enregistre de nombreuses zones arides , conséquence de la sécheresse qui sévit dans diverses régions de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les lits des rivières s’assèchent, privant les agriculteurs de l’eau nécessaire pour les cultures.

Ces exploitants agricoles doivent s’habituer à travailler sur un sol souvent craquelé. Ce qui ne garantit pas une bonne récolte. Face à la sécheresse, les agriculteurs dans le nord-ouest du Nigeria sont obligés désormais de pomper l’eau des nappes phréatiques.

Nasiru Bello exploite une ferme dans cette région depuis au moins deux décennies. La nouvelle donne plombe son activité.

SOUNDBITE : (Hausa) Nasiru Bello, agriculteur :

" Je rencontre beaucoup de difficultés parce que je n'utilise pas l’eau de la rivière. Un puits peut parfois être creusé, mais il s'assèche pendant que vous l'utilisez. Il faut en creuser un autre, mais cela nécessite de l’argent. Nous n’avons pas aussi d’argent pour changer le générateurs chaque année, vous êtes obligés de garder l’ancien, jusqu’à ce que vous puissiez avoir les moyens d’acheter un nouveau" explique-t-il.

Des coûts supplémentaires pour les fermiers. Alors que plus de 80 % des agriculteurs nigérians sont des petits exploitants, qui assurent 90 % de la production agricole annuelle du pays. Les écologistes pointent du doigt le dérèglement climatique.

"L'assèchement des rivières, des lacs et des ruisseaux au cours des dernières décennies est lié au changement climatique. À cela s'ajoute la précarité de l’environnement de l'État de Sokoto, région semi-aride où la désertification et d'autres problèmes climatiques connexes sévissent. C'est la raison pour laquelle nous sommes confrontés à la sécheresse, dont les agriculteurs se plaignent aujourd'hui" explique Isa Yusuf-Sokoto, écologiste, École polytechnique Umaru Ali Shinkafi de Sokoto.

Des plaintes justifiées, tant les surfaces cultivables diminuent. Le maïs, par exemple a vu ses terres cultivées diminuer, passant de 6,2 millions d'hectares en 2021 à 5,8 millions d'hectares en 2022, selon AFEX, une bourse de matières premières privée agréée.

La situation inquiète dans le pays le plus peuplé du continent. Il faut nourrir une population sans cesse croissante. Le Nigeria devrait devenir la troisième nation la plus peuplée du monde d'ici 2050, aux côtés des États-Unis et après l'Inde et la Chine.