Le Rwanda va construire 296 maisons pour des survivants du génocide

Le gouvernement rwandais a dévoilé son projet de construction de 296 nouvelles maisons pour les survivants vulnérables du génocide de 1994 contre les Tutsis.

Les maisons seront construites au cours de l'exercice 2025-2026 et font partie des quelque 7 000 logements dont les survivants ont besoin.

L'annonce a été faite mardi 11 novembre par les responsables du ministère de l'Unité nationale et de l'Engagement civique lors d'une session avec la Commission parlementaire des comptes publics (PAC).

Marie Alice Kayumba Uwera, directrice exécutive de l'unité nationale et de la résilience communautaire au ministère, a déclaré que le gouvernement avait alloué 5 milliards de francs rwandais à cette initiative.

Mme Kayumba a fait remarquer qu'avec les modèles non conventionnels, le coût de construction d'une maison varie d'un district à l'autre, allant d'environ 7 millions de francs rwandais dans certaines régions à 10 millions de francs rwandais dans d'autres, en fonction de la géographie, de la disponibilité des matériaux et du coût de la main-d'œuvre.

Elle a expliqué qu'une fois l'utilisation de méthodes de construction non conventionnelles approuvée, cela permettra d'achever la construction des 6 973 maisons restantes et de réduire considérablement les coûts globaux.

Selon Alphonse Rukaburandekwe, directeur général de l'Autorité rwandaise du logement (RHA), le modèle non conventionnel à l'étude s'appuie sur la participation communautaire.

« Cette approche s'inspire de l'esprit de solidarité traditionnel du Rwanda, où les habitants fournissent les matériaux et la main-d'œuvre disponibles localement », a-t-il expliqué. « Elle permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer l'appropriation et la résilience communautaire. »

Le ministre de l'Unité nationale et de l'Engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, a approuvé cette approche, citant des exemples de réussite.

Au-delà des besoins en matière de logement, le programme vise à garantir que les bénéficiaires reçoivent un soutien psychologique et social avant et après leur réinstallation.

Malgré les progrès continus, le déficit en matière de logement reste important. Les statistiques actuelles de la MINUBUMWE montrent qu'environ 30 000 maisons doivent être rénovées ou reconstruites.