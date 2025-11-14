Les jumelles siamoises jamaïcaines séparées avec succès à Riyad

Âgées de 20 mois, les jumelles siamoises jamaïcaines Azaria et Azura Elson ont été séparées avec succès.

L’opération, complexe mais menée en seulement cinq heures, a été réalisée à Riyad par une équipe saoudienne hautement spécialisée. La durée de l’intervention a pu être réduite car les deux enfants ne partageaient pas leurs intestins, et la procédure a été accélérée en raison de la cardiopathie sévère dont souffrait l’une des jumelles.

Le Dr Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, médecin à l’hôpital spécialisé pour enfants King Abdullah, s’est félicité après l’opération : nous adressons nos félicitations aux dirigeants du pays – le Gardien des deux saintes mosquées, Son Altesse le Prince héritier et le peuple saoudien – ainsi qu’au peuple jamaïcain pour cette réussite. Je remercie chaleureusement mes collègues de l’équipe médicale et chirurgicale.

La famille des jumelles a exprimé sa gratitude envers le Royaume d’Arabie saoudite pour son accueil chaleureux et sa réponse rapide face à la situation.

Les deux bébés se rétablissent actuellement sous surveillance médicale. Une opération qui suscite espoir et admiration à travers le monde.