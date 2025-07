Ghana : la Banque centrale annonce une baisse du taux d’intérêt

Au Ghana, la banque centrale a abaissé le taux d'intérêt de référence de 300 points de base à 25% ce mercredi. La décision intervient alors que l'inflation enregistre un recul significatif.

En juin 2025, l'inflation des prix à la consommation a baissé à 13,7 %, contre 18,4 % en mai. Il s’agit du taux d'inflation le plus bas depuis décembre 2021. La baisse est générale, elle concerne les prix des produits alimentaires et des boissons, ainsi que des vêtements et des chaussures. Les prix des transports ont également baissé au mois de juin. Selon les observateurs économiques, l’inflation devrait continuer à ralentir jusqu’à la fin de l'année.

La Banque du Ghana déclare que la réduction du taux d’intérêt reflète une confiance croissante dans la tendance à la désinflation.

Il s'agit de la première baisse de la banque depuis septembre 2024, date à laquelle elle avait réduit le taux de 200 points de base.

Le gouverneur de la Banque du Ghana, Johnson Asiama, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi que les conditions macroéconomiques se sont considérablement améliorées.

Il a ajouté que les risques d'inflation devraient être atténués grâce à des cadres de politique monétaire gérés de manière appropriée et à des efforts continus de consolidation fiscale.

Cependant, l'inflation moyenne devrait dépasser à la fois la moyenne de l'Afrique subsaharienne 2025 et l'objectif de la Banque centrale, pour la quatrième année consécutive. La volatilité des prix des matières premières dans un contexte de tensions commerciales mondiales persistantes constitue un risque pour l’économie nationale.