Soudan : les jeunes, héros silencieux de la guerre

De jeunes soudanais qui ont décidé de ne pas fuir la guerre mais de rester, œuvrent toute la journée à préparer un repas pour les habitants de leur quartier. Pour certains, cette soupe aux lentilles est la seule collation du jour.

Ils font fonctionner les soupes populaires au péril de leur vie, alors qu’un de leurs amis a été exécuté par les milices pendant qu’il achetait de la nourriture pour le quartier.

"Parce que mon peuple est dans le besoin. Il y a mon peuple, le peuple soudanais. Et dans cette région, voici mon père, ma mère, ma sœur, mon frère et mon oncle. Nous devons aider mes frères.", s'est confié Jihad A.-Din, volontaire.

Après plusieurs changements de pouvoir et au milieu d'une guerre sanglante, les jeunes se sont une fois de plus levés, ne fuyant pas mais aidant partout où ils le peuvent, que ce soit en gérant des soupes populaires ou des postes d'aide médicale.

Le poste d'aide médicale est également géré par des bénévoles. Ils fournissent des médicaments aux nombreuses personnes âgées que la guerre a laissées derrière elle. Toutes les 4 minutes, il reçoit un appel à l'aide.

"Si nous partons, si nous ne faisons rien, qui aidera ces gens ? Nous devrions aider ces gens en restant pour eux.", a expliqué Momen Wad Zeinab, volontaire.

Depuis 2023, une guerre civile sanglante fait rage au Soudan entre le groupe rebelle paramilitaire RSF et l'armée gouvernementale (SAF). Les combats se concentrent principalement dans la capitale, Khartoum, et dans la région du Darfour.