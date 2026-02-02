Nigeria : Dangote signe de nouveaux accords gaziers avec la NNPC

À l’occasion du lancement du Nigeria Gas Master Plan 2026, le groupe Dangote a renforcé ses accords d’approvisionnement en gaz avec des filiales de la compagnie nationale nigériane NNPC, afin de soutenir ses ambitieux programmes d’expansion industrielle.

Trois entités stratégiques du conglomérat, la raffinerie Dangote Petroleum Refinery, l’usine Dangote Fertiliser Plant et Dangote Cement Plc, ont signé ces nouveaux contrats avec Nigerian Gas Marketing Limited et NNPC Gas Infrastructure Company, en marge d’un événement organisé à Abuja. Les volumes de gaz concernés n’ont pas été rendus publics.

Ces accords s’inscrivent dans la dynamique impulsée par le gouvernement fédéral nigérian, qui a lancé vendredi son Plan directeur gazier 2026. Cette stratégie nationale vise à restructurer un secteur clé de l’économie en développant les infrastructures, en améliorant la fiabilité de l’approvisionnement et en attirant les investissements, tout en faisant du gaz naturel un moteur central de la croissance industrielle.

Le Nigeria ambitionne ainsi de porter sa production de gaz à 10 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2027, contre environ 8 milliards actuellement, puis à 12 milliards à l’horizon 2030. Les autorités fédérales espèrent, dans le même temps, mobiliser plus de 60 milliards de dollars d’investissements sur l’ensemble de la chaîne de valeur gazière.

Pour le ministre d’État aux Ressources pétrolières en charge du gaz, Ekperikpe Ekpo, ce plan marque le passage d’une phase de conception des politiques à leur mise en œuvre concrète. Le principal défi, a-t-il souligné, réside désormais dans la capacité du pays à transformer ses vastes réserves gazières en une offre fiable et en valeur économique tangible.

De son côté, le directeur général du groupe NNPC Ltd, Bashir Bayo Ojulari, a indiqué que cette feuille de route vise à accroître la production nationale, à optimiser les coûts et à renforcer l’approvisionnement des utilisateurs industriels, parmi lesquels le groupe Dangote figure au premier rang.