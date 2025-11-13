Le ministre des Finances sud-africain rejette les accusations de génocide

Le ministre sud-africain des Finances a ouvert son discours sur la mise à jour du budget à moyen terme en rejetant les accusations de génocide portées par le président américain Donald Trump.

Enoch Godongwana a remercié les Sud-Africains qui se sont exprimés publiquement pour réfuter les affirmations de M. Trump : « L'Afrique du Sud, comme de nombreux pays à travers le monde, est confrontée à une concurrence mondiale de plus en plus intense et à des divisions économiques et politiques croissantes. C'est dans ce contexte fracturé que l'Afrique du Sud a été faussement accusée de génocide contre sa communauté blanche et menacée de sanctions punitives fondées sur des mensonges. Je tiens à remercier les nombreuses communautés ici, dans notre pays, et à travers le monde qui ont rejeté ces fausses allégations et la peur, la haine et la désinformation qu'elles représentent. », a-t-il déclaré .

Le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière sur les réseaux sociaux que les États-Unis boycotteraient le sommet du Groupe des 20 qui se tiendra les 22 et 23 novembre à Johannesburg.

Il a cité des allégations largement rejetées selon lesquelles les membres d'un groupe minoritaire blanc en Afrique du Sud seraient violemment persécutés et spoliés de leurs terres en raison de leur race.

Depuis des mois, le président américain critique le gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs à ce sujet et sur toute une série d'autres questions, notamment sa décision d'accuser Israël, allié des États-Unis, de génocide contre les Palestiniens à Gaza dans une affaire très controversée actuellement devant la plus haute juridiction des Nations unies.

