COP30 : des activistes manifestent pour une '' transition énergétique juste''

Manifestation en faveur du climat à la Cop30, le 11 novembre 2025 à Belem, au Brésil.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

COP30

Transition énergétique juste, abandon du charbon, du pétrole ou du gaz naturel : principales revendications des activistes du climat qui ont manifesté mardi en marge de la COP30 qui se tient à Belem, au Brésil.

Depuis 30 ans, les sommets de l’Organisation des Nations Unies peinent à contraindre les pays à passer à l’action face à l’urgence climatique. Face à cette inertie, des dizaines d’activistes ont une nouvelle fois donné de la voix pour appeler les dirigeants de la planète à l'action.

"Ces discussions ont un impact sur la vie des gens au quotidien. Nous le voyons là d'où je viens, sur le continent africain, dans d'autres parties du monde également. Il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas venir ici pendant 30 ans (et) qu'aucune action n'a été entreprise. Dix ans (depuis) l'Accord de Paris et toujours pas d'action. De la discussion à l'action ! Parlons-en pour agir !", a tempêté Karabo Mokgonyana, membre de Power Shift Africa.

Agir c’est justement l’objectif de la COP30 qui se présente comme celle de la mise en œuvre des différents accords sur le climat, rangés dans les tiroirs. Reste à tenir l'engament.

