COP30 : la France mène une initiative pour sauver le Bassin du Congo

La France mène une initiative de 2,5 milliards de dollars pour la sauvegarde des forêts du Bassin du Congo. Une information relayée par l'agence Reuters et confirmée par le site officiel de l'Élysée.

Ainsi, pour les cinq années à venir, les bailleurs renouvellent leur engagement pris à Glasgow en 2021.

Au même moment, le Brésil a annoncé jeudi qu'il avait déjà réuni 5,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds destiné à payer les pays en développement pour qu'ils préservent leurs forêts.

Ces annonces ont lieu alors que les dirigeants mondiaux réunis dans la forêt amazonienne du Brésil pour le sommet annuel des Nations unies sur le climat ont averti que le temps était compté pour prendre des mesures urgentes et décisives afin d'éviter les pires effets du changement climatique.

Ils espèrent que le sommet contribuera à transformer les engagements précédents en mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver les forêts tropicales et tenir les promesses de financement des énergies propres.

Mais les dirigeants des plus grands pollueurs de la planète - la Chine, les États-Unis et l'Inde - sont notoirement absents.

Certains dirigeants et militants ont également reproché au président américain Donald Trump de ne pas agir contre le changement climatique.

Les fonds existants de l'ONU pour les pertes et dommages climatiques n'ont attiré que des contributions modestes.

La principale proposition du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est un nouveau fonds appelé "Facilité pour la préservation des forêts tropicales" qui paierait 74 pays en développement fortement boisés pour qu'ils maintiennent leurs arbres debout, grâce à des prêts accordés par des pays plus riches et des investisseurs commerciaux.

La conférence permettra de vérifier si le Brésil peut réunir suffisamment d'argent pour concrétiser ses ambitions.

"Le Fonds pour les forêts tropicales sera l'un des principaux résultats concrets de l'étude sur la mise en œuvre de la COP 30", a déclaré M. Lula.

Les 5,5 milliards de dollars déjà promis proviennent de la Norvège, de l'Indonésie et de quelques autres pays.

On ne sait pas encore si les grandes puissances mondiales suivront.