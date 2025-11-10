Bienvenue sur Africanews

Présidentielle en Guinée : neuf candidats approuvés dont Mamadi Doumbouya

La Cour suprême de Guinée a approuvé et publié une liste provisoire de neuf candidats à l'élection présidentielle de décembre.   -  
By Rédaction Africanews

Guinée

La Cour suprême de Guinée a approuvé et publié une liste provisoire de candidats à l'élection présidentielle de décembre.

Parmi les neuf candidats figurent le chef des militaires au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya. Ce dernier se présente en tant qu’indépendant.

Bien que M. Doumbouya avait promis de renoncer au pouvoir lorsqu’il a renversé le président déchu Alpha Condé en 2021, les guinéens ont commencé à voir clair dans ses projets politiques.

L'élection est largement considérée comme une tentative du chef de la junte de passer à un gouvernement démocratique après un référendum constitutionnel qui l'a autorisé à se présenter à l'élection présidentielle.

L'exclusion de l’ancien premier ministre Lansana Kouyaté et l'ancien ministre Ousmane Kaba de la liste, deux candidats des plus grands partis de l’opposition guinéenne, remet en question la crédibilité de l’élection.

L'élection a lieu après un retard d'un an par rapport au délai convenu avec le bloc régional de la CEDEAO pour l’organiser, ce qui a incité les partis d'opposition à quitter l'organe législatif du pays.

