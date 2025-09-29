Guinée : les élections présidentielles fixées au 28 décembre

Les Guinéens se préparent à une élection présidentielle importante, le 28 décembre prochain. C’est la première depuis l’arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya, suite à son coup d’État en 2021.

L’annonce a été faite samedi, dans un décret lu à la télévision d’État. Cela fait suite à la validation par la Cour suprême d’un référendum qui pourrait permettre à Doumbouya de se présenter.

Depuis 2021, la Guinée est parmi plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest où l’armée a pris le contrôle, retardant le retour à une démocratie civile normale.

Le général Doumbouya, en poste depuis, a accepté en 2022 de lancer une transition démocratique.

Mais le non-respect de la date butoir fixée au 31 décembre 2024 a provoqué des manifestations de l’opposition, paralysant Conakry.

Au début, Doumbouya disait ne pas vouloir se présenter. Mais le projet de nouvelle constitution, adopté la semaine dernière, autorise enfin les membres de la junte à briguer la présidence, prolongeant le mandat de cinq à sept ans. Une période renouvelable deux fois.