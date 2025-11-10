"Cotton Queen" l’Alexander d’or au Festival du film de Thessalonique

Le film soudanais "Cotton Queen" de Suzannah Mirghani a remporté dimanche le premier prix du Festival du film de Thessalonique.

Le drame a obtenu l’Alexander d’or, la plus haute distinction de l'événement.

Il s’agissait du premier long-métrage de Suzannah Mirghani. La réalisatrice soudanaise a impressionné le jury du festival.

“Cotton Queen” raconte l’histoire de la jeune Nafisa, adolescente vivant dans un village cotonnier du Soudan.

Nafisa travaille dans les champs de coton de sa grand-mère et rêve du jeune homme qu'elle aime. Mais l'arrivée d'un riche entrepreneur londonien bouleverse tout, ses parents, sa grand-mère et sa communauté planifiant l'avenir de Nafisa à son insu.

Mirghani a dédié ce prix au Soudan, actuellement en proie à une guerre civile dévastatrice, ainsi qu'à ses acteurs et à son équipe soudanais, qui s'accrochent à la survie et « cherchent une issue ».