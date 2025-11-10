"Cotton Queen" l’Alexander d’or au Festival du film de Thessalonique

Soudan
Le film soudanais "Cotton Queen" de Suzannah Mirghani a remporté dimanche le premier prix du Festival du film de Thessalonique.
Le drame a obtenu l’Alexander d’or, la plus haute distinction de l'événement.
Il s’agissait du premier long-métrage de Suzannah Mirghani. La réalisatrice soudanaise a impressionné le jury du festival.
“Cotton Queen” raconte l’histoire de la jeune Nafisa, adolescente vivant dans un village cotonnier du Soudan.
Nafisa travaille dans les champs de coton de sa grand-mère et rêve du jeune homme qu'elle aime. Mais l'arrivée d'un riche entrepreneur londonien bouleverse tout, ses parents, sa grand-mère et sa communauté planifiant l'avenir de Nafisa à son insu.
Mirghani a dédié ce prix au Soudan, actuellement en proie à une guerre civile dévastatrice, ainsi qu'à ses acteurs et à son équipe soudanais, qui s'accrochent à la survie et « cherchent une issue ».
01:01
La malnutrition et la famine s'aggrave au Soudan du Sud, selon l'ONU
01:20
Le Qatar appelle à la résolution pacifique de la guerre au Soudan
01:11
Les USA travaillent à une trêve humanitaire au Soudan
01:41
Soudan : exode massif après la prise d'el-Fasher par les paramilitaires
01:19
Exactions au Soudan : les FSR déclarent avoir arrêté des suspects à El-Fasher
01:25
Soudan : al-Burhan promet vengeance après la prise d'El-Fasher par les FSR