Réchauffement climatique : la fonte des glaces plus rapide que jamais

Les glaciers de montagne diminuent deux fois plus vite qu'au début des années 2000 à cause du changement climatique selon une nouvelle étude. Depuis 2000, le monde a en effet perdu plus de 7 000 milliards de tonnes de glace des glaciers de montagne. et plus de 600 milliards seulement au cours de l’année 2023.

Si la fonte est la plus rapide en Alaska, les glaciers les plus petits ont proportionnellement le plus diminué dans les Alpes en Europe.

"500 gigatonnes par an de perte de masse des glaciers, cela semble incroyable aujourd'hui, mais cela pourrait sembler tout à fait normal dans dix ans. Je pense que les glaciers de montagne dans leur ensemble peuvent basculer dans une perte collective de glace assez rapidement.", a indiqué William Colgan, Professeur au Service géologique du Danemark et du Groenland.

Au cours des 24 dernières années, les glaciers d'Europe centrale ont perdu le pourcentage de glace le plus élevé de toutes les régions, avec une diminution de 39 % par rapport à l'année 2000.

"L'une des conséquences malheureuses du changement climatique est que les glaciers de montagne, en particulier dans les zones urbanisées comme l'ouest des États-Unis ou les hautes montagnes d'Asie, où vivent de nombreuses personnes, fondent actuellement plus qu'ils ne le devraient, ce qui explique que leur masse diminue, ce qui signifie qu'ils contribuent davantage à l'approvisionnement local en eau qu'ils ne le feraient en temps normal. Les gens pensent donc qu'ils souffrent d'un manque d'eau, mais les glaciers fondent plus que prévu. Mais dans un avenir peut-être pas si lointain, ces glaciers commenceront à réduire leur contribution.”, a expliqué William Colgan.

La fonte des glaciers contribue davantage à l'élévation du niveau de la mer.

De nombreuses régions, comme celles de l'ouest des États-Unis, bénéficient actuellement d'un apport supplémentaire d'eau provenant de la fonte rapide des glaciers, mais cet apport disparaîtra bientôt à mesure que les glaciers fondront au-delà d'une sorte de point de non-retour.**