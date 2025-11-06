La fierté en Ouganda après l'élection de Zohran Mamdani à New York

L’élection de Zohran Mamdani à la tête de la mairie de New York, a été chaleureusement accueillie en Ouganda. C’est dans ce pays d’Afrique de l’Est que le démocrate a vu le jour, il y a 34 ans.

L'ascension de celui qui présidera à partir de janvier aux destinés de la plus grande ville américaine, est devenue une source d’inspiration pour la jeunesse.

La présentatrice radio ougandaise Siima Kyakuhaire Sabiti a interviewé Zohran Mamdani lorsqu'il évoluait encore dans le monde du rap.

"J'ai fait la connaissance de Zohran lorsqu'il faisait partie d'un duo de rap vraiment génial, Young Cardamom and Hab. Je travaillais à l'époque à XFM, nous avions entendu parler de sa musique et nous pensions que c'était un personnage très intéressant. Nous l'avons donc invité à l'émission pour une interview et ça s’est bien passé c'est une personne très drôle, intelligente et pleine d'entrain. L'une des choses que j'ai vraiment appréciées chez lui, c'est qu'il aimait l'Ouganda et qu'il était passionné par l'idée de faire le bien autour de lui.'', se souvient la présentatrice.

Zohran Mamdani a quitté l'Ouganda à l'âge de 5 ans pour suivre son père, en Afrique du Sud, avant de s'installer aux États-Unis. Il a conservé sa nationalité ougandaise même après avoir été naturalisé américain en 2018. C’est à Kampala qu’il a d’ailleurs célébré son mariage début 2025.