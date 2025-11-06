Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La fierté en Ouganda après l'élection de Zohran Mamdani à New York

Siima Kyakuhaire Sabiti montre d'anciennes photos d'elle avec le maire élu de New York, Zohran Mamdani, lors de sa visite en 2019 à son émission à Kampala.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ouganda

L’élection de Zohran Mamdani à la tête de la mairie de New York, a été chaleureusement accueillie en Ouganda. C’est dans ce pays d’Afrique de l’Est que le démocrate a vu le jour, il y a 34 ans.

L'ascension de celui qui présidera à partir de janvier aux destinés de la plus grande ville américaine, est devenue une source d’inspiration pour la jeunesse.

La présentatrice radio ougandaise Siima Kyakuhaire Sabiti a interviewé Zohran Mamdani lorsqu'il évoluait encore dans le monde du rap.

"J'ai fait la connaissance de Zohran lorsqu'il faisait partie d'un duo de rap vraiment génial, Young Cardamom and Hab. Je travaillais à l'époque à XFM, nous avions entendu parler de sa musique et nous pensions que c'était un personnage très intéressant. Nous l'avons donc invité à l'émission pour une interview et ça s’est bien passé c'est une personne très drôle, intelligente et pleine d'entrain. L'une des choses que j'ai vraiment appréciées chez lui, c'est qu'il aimait l'Ouganda et qu'il était passionné par l'idée de faire le bien autour de lui.'', se souvient la présentatrice.

Zohran Mamdani a quitté l'Ouganda à l'âge de 5 ans pour suivre son père, en Afrique du Sud, avant de s'installer aux États-Unis. Il a conservé sa nationalité ougandaise même après avoir été naturalisé américain en 2018. C’est à Kampala qu’il a d’ailleurs célébré son mariage début 2025.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.