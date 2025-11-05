Diplomatie : le Mali au cœur des inquiétudes américaines

Le secrétaire d’État adjoint américain, Christopher Landau, s’est entretenu mardi avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour évoquer les défis sécuritaires régionaux.

Sur le réseau X, le diplomate américain a salué les forces armées maliennes pour leurs efforts dans la lutte contre les groupes extrémistes, en particulier le JNIM, affilié à Al-Qaïda.

Depuis septembre, ce groupe a imposé un blocus sur les importations de carburant, asphyxiant l’économie du pays. Des camions-citernes ont été attaqués alors qu’ils tentaient de ravitailler la capitale, Bamako.

Face à la montée de l’insécurité, Washington a ordonné le départ du personnel non essentiel de son ambassade et des familles d’employés.

Selon des analystes, le JNIM reste actif dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de la capitale, sans toutefois disposer de la force nécessaire pour la conquérir.

Mais sur le terrain, le groupe continue d’étendre son influence, imposant des restrictions de déplacement et le port du hijab pour les femmes dans les transports publics.

Une situation qui renforce la pression sur le gouvernement malien, déjà confronté à une crise économique et à une insécurité persistante.